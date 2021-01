Bouchez scherp voor Van Ranst: “Elke dag in het nieuws, dan ben je aan het militeren”

Van Ranst had gisteren in ‘De Afspraak’ gezegd dat er geen enkel perspectief is voor de heropening van de kappers op 13 februari. De MR-voorzitter vindt dat hij daarmee als expert zijn boekje te buiten gegaan is. “Als u aan politiek wil doen, moet u in de politiek stappen. Gezondheid voorop. Maar graag objectivering, wetenschappelijke studies, creativiteit en aandacht voor geestelijke gezondheid”, schreef Bouchez op Twitter.

Van Ranst ging op Twitter in discussie met Bouchez, maar de MR-voorzitter deed er in de uitzending nog een schepje bovenop. Volgens Bouchez moeten de “experts die betaald worden door de regering” zich na hun advies schikken naar de politieke beslissingen. Bouchez hekelde ook de veelvuldige mediaoptredens van Van Ranst. “Elke dag is hij in het nieuws. Dat is niet langer een positie innemen, dat is militeren”, aldus Bouchez.

Van Ranst noemde die kritiek “zeer teleurstellend”. “Wij zijn als experts al een jaar onze nikkel aan het afdraaien. We hebben daar nog geen euro voor gekregen. We zitten daar ook niet op te wachten”, aldus Van Ranst. “De fout die meneer Bouchez maakt, is dat hij denkt dat academici consultants zijn die je kan betalen en die dan wel zwijgen. (...) Wij zullen onze mening blijven geven op basis van de feiten, wat Bouchez daar ook van zegt.”

Van Ranst gaf in de nieuwsstudio ook het advies om het vaccin van AstraZeneca niet te gebruiken voor 65-plussers. Er waren eerder al berichten dat het vaccin van het Brits-Zweedse bedrijf minder goed zou werken bij die leeftijdscategorie. Vandaag besliste de Duitse vaccincommissie alvast dat de oudere bevolking niet met AstraZeneca ingeënt zal worden.

Ook Van Ranst leidt uit de voorlopige data af dat dosissen van Pfizer of Moderna voor 65-plussers meer aangeraden zijn. Dat betekent echter niet dat het vaccin van AstraZeneca volledig onbruikbaar zou zijn. “Voor mensen onder de 65 kan het een respectabel vaccin zijn”, klinkt het.

Uit testen kwam naar voren dat het AstraZeneca-vaccin een gemiddelde effectiviteit had van 70 procent. Dat steeg later naar 90 procent, afhankelijk van de dosering.

Het vaccin van AstraZeneca wordt al gebruikt in het Verenigd Koninkrijk, maar is nog niet goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het EMA geeft waarschijnlijk morgen een advies over het AstraZeneca-vaccin. Daarna moet de Europese Commissie nog een definitieve goedkeuring geven.

Intussen zijn in het Verenigd Koninkrijk al miljoenen mensen ingeënt met AstraZeneca, onder hen ook veel 65-plussers. “Men heeft daar gegokt. We moeten zien in welke mate ze beschermd zullen zijn”, besluit Van Ranst.

