Bouchez reageert op uithaal Rousseau: “MR is onontbeerlijk in de regering, sp.a niet”

De MR is in tegenstelling tot de sp.a nodig voor de meerderheid in de federale regering. Dat heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vrijdag op de RTBF-radio gezegd in een reactie op kritiek van sp.a-voorzitter Conner Rousseau.

In een interview met Terzake toonde sp.a-voorzitter Rousseau zich donderdagavond scherp voor zijn MR-collega Bouchez. "We wisten op voorhand dat we daar veel miserie mee gingen hebben. Dat is hoe hij is", zei Rousseau onder meer. Rousseau zei ook dat Bouchez "op een ouderwetse manier aan politiek doet" en dat hij in plaats van overal kritiek op te geven "zich de vraag moet stellen of hij nog in de regering wil zitten".

"Ik had liever gehad dat hij het had gehad over hoe we tegen de zomer 70 procent van de mensen gaan vaccineren. Maar in plaats van daarover te praten, heeft hij het liever over mij", sneerde Bouchez vrijdag terug op de RTBF-radio.

De Franstalige liberalen willen meer duidelijkheid over de vaccinatiekalender en willen meer perspectief op mogelijke versoepelingen. De MR-voorzitter wil op het Overlegcomité van vrijdag ook de problematiek van de mentale gezondheid aankaarten. "Dat is belangrijker dan de strandgesprekken van sommigen", aldus Bouchez met verwijzing naar het interview op het strand dat Terzake had met Conner Rousseau.