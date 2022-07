Bouchez: “Premier De Croo moet meer respect voor zijn partners tonen”

Zedelgem Dodelijk ongeval in Veldegem: 41-jarige vader overleden, 7-jarige zoontje overleeft de klap

Langs de Torhoutsesteenweg in Veldegem is zaterdagavond een dodelijk verkeersongeval gebeurd. De bestuurder (41) van de wagen liet het leven, zijn 7-jarige zoon overleefde de klap. Volgens de ooggetuigen die verhoord werden door de politie zou het voertuig uit de richting Brugge gekomen zijn. De automobilist verloor om nog onduidelijke reden de controle over het stuur en belandde in de berm aan de overkant van de weg.

17 juli