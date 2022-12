Bouchez over Congocommissie: “Op geen enkel moment inmenging Paleis in werk van MR, schandalige en gevaarlijke beschuldigingen”

Volgens Wouter De Vriendt (Groen), voorzitter van de Bijzondere Congocommissie, was er op 13 oktober een akkoord tussen de meerderheidspartijen over de aanbevelingen van de commissie, met daarbij ook excuses voor de wandaden van het koloniale regime. Maar dat akkoord werd kort nadien "opgeblazen" door twee partijen onder druk van "anderen die niet betrokken waren bij het proces", zei hij gisteren. De Vriendt had het dan over partijvoorzitters en kabinetten, maar hij verwees ook naar een bericht vanuit het koninklijk paleis.

"Er waren geen directe of indirecte contacten", zei Bouchez vandaag. "Er was geen enkele inmenging, die is er nooit in de Belgische politiek. Dat is altijd het geval geweest. Het tegendeel beweren is gevaarlijk en schandalig", aldus de MR-voorzitter.