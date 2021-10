Bouchez over behoud van belastingvoordeel voor tweede woning: "Waar moeten mensen hun geld anders opzijzetten?”

Bekijk hier wat de regering juist besliste:

Bouchez verdedigt zijn standpunt en zegt dat het gunstregime er een is voor de middenklasse, eerder dan voor de rijken. “Stel dat iemand een tweede of zelfs derde huis koopt omdat hij een kleine zelfstandige is, omdat hij dat doen voor zijn pensioen, of zijn kind. Ben je dan rijk?”, zo vraagt Bouchez zich luidop af. De mensen die in België investeren in een tweede of misschien zelfs derde eigendom zijn volgens hem niet per se rijk. “Als je tot 5.000 euro per maand verdient en een gezin hebt, ben je niet rijk. Als die mensen een beetje geld willen opzijzetten, waar moeten ze het dan zetten? De rente op spaarrekeningen is niet meer interessant en de beurs is gevaarlijk.” De voorzitter besluit dat vastgoed dan een klein voordeel kan bieden.