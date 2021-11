Bouchez opent deur voor bouw nieuwe kerncentrales: “Energie 100 procent hernieuwbaar maken is wetenschappelijk ongeloofwaardig”

“In feite was het nooit de MR die de uitfasering van kernenergie op tafel legde. Als je vandaag het doel om de CO 2-uitstoot snel te verminderen wilt bereiken, heb je een missie: het uitbreiden van kernenergie. Of integreer kernenergie zelfs voor een langere termijn in de energiemix”, klinkt het.

“Ik zal heel duidelijk zijn: degenen die de mogelijkheid uitsluiten om nieuwe kerncentrales te bouwen, begrijpen de situatie niet. Behalve als we over tien jaar een magische oplossing hebben om energie 100 procent hernieuwbaar te maken, wat vandaag de dag wetenschappelijk niet geloofwaardig is. Ik zeg niet dat dat het juiste is om te doen. Ik zeg dat je het niet kunt uitsluiten”, gaat hij verder.

“De VS doen het. De Fransen doen het. De Engelsen doen het. De Chinezen doen het. Vandaag zijn het alleen de Duitsers die die andere kant op gaan. En als je kijkt naar de kaart van CO2 -uitstoot door de opwekking van elektriciteit, dan kleurt Duitsland knalrood. Je kunt de Duitsers op veel manieren volgen, maar in dit geval was het stoppen van kernenergie niet hun meest geïnspireerde keuze”, aldus Bouchez nog.

“Energie 100 procent hernieuwbaar maken is volgens veel wetenschappers onmogelijk. Dus in de huidige stand van de wetenschap zijn we genoodzaakt om een ​​permanente energiebuffer te hebben en het is beter als het nucleair is”, besluit hij.