Bouchez: “Nu al locaties aanduiden voor bouw nieuwe kerncentrales, met batterijen komen we er niet”

De Franstalige liberale partij MR houdt vandaag een congres in Brussel over het project Belgium 2023, een project dat het verkiezingsprogramma van de partij moet herzien. In een videogesprek zei voorzitter Bouchez dat "België in 2030 een land moet zijn waarin de levensduurte van vijf kernreactoren is verlengd en waarin we begonnen zijn met de bouw van nieuwe reactoren, of de kleine modulaire reactoren nu klaar zijn of niet". Bouchez wijst erop dat het zo'n 15 jaar duurt voor een reactor operationeel is, vanaf het moment van de bouw.