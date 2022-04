Bouchez: “MR zal meewerken aan nieuw charter dat omgang met extreemrechts afbakent”

PS, Ecolo en Les Engagés hebben het initiatief genomen om het charter te herzien. Die beslissing kwam er daags na het in Franstalig België veelbesproken debat tussen Bouchez en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in ‘Terzake’.

Dat debat druiste immers in tegen het charter voor de democratie, dat het cordon médiatique rond extreemrechts vastlegt. Volgens PS, Ecolo en Les Engagés overschreed Bouchez daarmee een rode lijn, Bouchez zelf was het daar niet mee eens.

De drie partijen nodigden de Franstalige liberalen daarop uit om mee te werken aan de herziening van de tekst. Morgen is een bijeenkomst voorzien. De MR gaat in op die uitnodiging, zei Bouchez.

Gedragscode

“Geen manoeuvreerspelletje”

Magnette weerlegt dat er een “manoeuvreerspelletje” aan de gang is, maar herinnert er in een adem wel aan dat zijn voorkeur niet uitgaat naar rechtse partijen. “Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat het niet mijn voorkeur is met rechtse partijen te regeren. Het gaat steevast om onnatuurlijke coalities. Als het mogelijk is om zonder rechtse partijen te regeren, zullen we dat doen.”