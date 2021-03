Bouchez (MR) profileert zich als dé liberaal, maar premier De Croo (Open Vld) antwoordt: "Spreek eens over vrijheid met een persoon die zwaar ziek is”

Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is het lockdownbeleid dat deze week is afgekondigd, een “ drieledige mislukking ”. En dat steekt bij premier Alexander De Croo (Open Vld), zo is gebleken in de Zevende Dag.

“In een crisis als deze moet je wel zorgen dat je eensgezindheid hebt binnen de regering”, zegt de premier. “In een crisis moet je soms bijsturen wanneer de omstandigheden anders zijn dan verwacht. We hadden gehoopt in de richting van versoepelingen te kunnen gaan, maar bijna gans Europa moet die plannen overboord gooien”, aldus De Croo in De Zevende Dag.

Quote Er is weinig vrijheid als je geen gezondheid hebt Alexander De Croo

Ondertussen profileert MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich als dé liberaal, als de man die opkomt voor de belangen van de werkende mens en de kleine zelfstandige. De Croo repliceert: “Wat is het om liberaal te zijn? Er is weinig vrijheid als je geen gezondheid hebt. En vrijheid en gezondheid zijn vandaag zeer nauw met elkaar verbonden”, meent de politicus van Open Vld.

“Spreek eens over vrijheid met een persoon die zwaar ziek is. Vrijheid vandaag heeft in de eerste plaats te maken met de gezondheid van de bevolking te vrijwaren,” zegt De Croo.

“De gezondheid van de mensen is - ondanks het politiek gehakketak dat er deze week is geweest - dé prioriteit van alle regeringen in ons land. En daar is geen speld tussen te krijgen”, besluit de premier.