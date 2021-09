Bouchez (MR) haalt zwaar uit naar socialisten: “Voor links dient de staat alleen om uitkeringen te betalen”

PolitiekMR-voorzitter Georges-Louis Bouchez haalt naar aanleiding van de werkgelegenheidsconferentie tussen ministers, vakbonden en werkgevers die dinsdag is gestart, zwaar uit naar de socialisten. “Het debat over de knelpuntberoepen en de langdurig werklozen bewijst dat de staat voor links alleen maar dient om uitkeringen te betalen en om rechten op te eisen, zonder enige dwang om een bijdrage te leveren of een verplichting na te komen”, zegt Bouchez.

“Het is altijd dezelfde bijdrage die terugkomt”, aldus Bouchez in een persbericht. “De bijdrage van wie werkt. Van al wie – als we de redenering van links volgen – de idioten van het systeem zijn, omdat ze al werken en inspanningen leveren. En trouwens niet altijd in de jobs van hun dromen. Zij betalen omdat het niet mogelijk mag zijn om een sanctie op te leggen aan wie geen bijdrage wil leveren door twee verschillende opleidingen of knelpuntjobaanbiedingen te weigeren gedurende een werkloosheidsperiode van twee jaar!”

“Nochtans bestaat het systeem in Denemarken via een hervorming die de socialisten deden. Een bewijs dat het mogelijk is om redelijk te zijn.”

“PS verzet zich tegen activering werklozen”

“Ik vind dit heel eng. Ik kom er in opstand van”, vervolgt Bouchez. “Ik ben geschokt en word opstandig als ik lees dat de voorzitter van de socialistische vakbond vindt dat jongeren niet meer moeten werken na 55. Geschokt en opstandig als ik lees dat de PS zich verzet tegen een echte activering van werklozen. En dat ervan uitgegaan wordt dat de staat tot in het oneindige de zoektocht naar dé droomjob zou kunnen financieren.”

“Geschokt en opstandig als ik hoor dat we een gevaar voor de jongeren zouden zijn. Het is dus gevaarlijk om iemand op weg te helpen, om iemand vooruitzichten te geven. Sommigen lijken hen in de werkloosheid te willen houden… De jongeren die ik ken, willen werken. Ze willen leren en bouwen aan hun leven.”

“Inspanningen krijgen geen beloning”

“Maar de huidige mentaliteit ontmoedigt hen. Want werken wordt als een straf gezien. Uitmuntendheid wordt afgewezen en inspanningen krijgen geen beloning. Het is tijd om die logica om te draaien.”

Volgens de MR-voorzitter is de liberale partij “de enige die de staat en de samenleving echt volledig respecteert”.