Bouchez: “Groene partijen willen van Wallonië een CO2-fabriek maken”

MR verzet zich niet expliciet tegen de vergunning voor de nieuwe gascentrales in Flémalle en Seraing, twee gemeentes in de provincie Luik. De partij wil er echter alles aan doen om twee extra kerncentrales langer open te houden. De gascentrales zijn namelijk nodig om de sluiting van die kerncentrales op te vangen.

“Wallonië wil niet de CO2-fabriek van het land worden. Bij een verdere regionalisering, iets wat de MR niet wil, bestaat het risico dat Wallonië een aanzienlijke CO2-belasting op zich neemt, terwijl de windmolens in de Noordzee per definitie in het noorden staan... Het zou een verschrikkelijke keuze zijn om minstens vier miljoen ton CO2 toe te voegen in een regio die nu al zwakkere gezondheidsindicatoren heeft dan Vlaanderen”, aldus Bouchez.