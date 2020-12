Boswachters zullen harder optreden tegen loslopende honden: boetes van 80 euro of meer

Vandenbrou­c­ke legt uit wat hij dan wél bedoelde met ‘schokef­fect’, sp.a-voorzitter Rousseau behoudt vertrouwen in zijn kopman

11:29 Sp.a-voorzitter Conner Rousseau behoudt het volste vertrouwen in zijn kopman, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Dat heeft hij maandag gezegd in ‘Terzake’, nadat er kritiek was ontstaan op de uitspraak van Vandenbroucke dat de sluiting van de niet-essentiële winkels een ‘schokeffect’ moest creëren. Vandenbroucke zelf benadrukte bij ‘De Afspraak’ dat hij verkeerd is begrepen.