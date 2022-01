Bordspellen massaal herontdekt dankzij corona en lockdowns: “Veel nieuwe spellen zijn stukken interessanter dan Monopoly”

Hoe gevaarlijk zijn vuurwerk­bom­men? Brandweer Zone Antwerpen legt uit: “Wel 15 keer krachtiger dan gewoon vuurwerk”

Op oudejaarsnacht staken onruststokers op verschillende plaatsen in Vlaanderen vuurwerkbommen af. Dat zorgde voor een ontploft bushokje in Gent en een kleine vuurzee in Essen. Filmpjes tonen een enorme vuurwolk en luide knal, maar is het ook echt gevaarlijk? Verschillende brandweerkorpsen in Vlaanderen waarschuwen alleszins van wel. “De combinatie met gevaarlijke stoffen zorgt voor een gigantische ontploffing, die enorme gevolgen kan hebben”, zegt Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen.

