Boostervaccin nodig voor geldig Covid Safe Ticket

Concreet betekent dit dat mensen die voor 1 oktober hun laatste prik hebben gekregen, voor 1 maart een booster moeten krijgen om een geldig Covid Safe Ticket (CST) te behouden. “Laat ons duidelijk zijn, iedere bijkomende vaccinatie geeft ons bijkomende vrijheid,” aldus De Croo. “Dat vertaalt zich via het CST. Dat is een belangrijk instrument waarmee we het maatschappelijk leven op een zo veilig mogelijke manier kunnen behouden.”

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) beklemtoont dat het CST een belangrijk middel is om mensen te motiveren om zich te laten vaccineren. Voor eind januari wordt elke Vlaming uitgenodigd voor een booster. Wie zijn afspraak de voorbije weken miste, krijgt de kans om zich alsnog te laten inenten.

Toch betekent dit alles niet dat het CST er altijd zal zijn, zegt De Croo. “Als we na omikron zien dat de besmettingen gestabiliseerd zijn en dat de situatie in onze ziekenhuizen gestabiliseerd is, dan zullen we het gebruik van het CST tegen het licht houden en laat het duidelijk zijn: we zullen dit soort certificaat geen dag te lang gebruiken.”

“In fase geel is er geen CST meer nodig,” vult Jambon aan. In de volgende weken zullen de parlementen zich buigen over de omstandigheden waarin het CST wel en geen nut heeft. Uiteindelijk zal het Overlegcomité daar dan beslissingen over nemen.

