“Boobytrap aan auto van Conings had tot hevige brand en ontploffingen kunnen leiden”

Biostatis­ti­cus Kurt Barbé voorspelde dat we vandaag drempel van 500 patiënten op intensieve zouden halen

9:39 Vandaag liggen er nog 508 coronapatiënten op intensieve zorg, zo blijkt uit de cijfers van Sciensano. Kurt Barbé, professor biostatistiek aan de VUB, voorspelde dat we die richtdrempel om op 9 juni te versoepelen vandaag zouden halen. En kijk, we zitten daar effectief op een zucht van. Het is niet de eerste keer tijdens deze pandemie dat Barbé er met zijn wiskundige modellen ‘boenk’ op zit. Hij waarschuwt wel dat we stap voor stap verder moeten versoepelen, dat we nog altijd in het ziekenhuis kunnen belanden en dat reizigers zich best goed informeren.