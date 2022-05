Bonobo Zamba geniet twee uur van vrijheid in Planckendael... tot verzorgers met een banaan zwaaien

Zamba (24) had vrijdagochtend mooi genoeg van zijn bonobo-eiland in Zoo Planckendael. Hij ontsnapte en verschanste zich vlakbij in een boom. Verzorgers konden hem verleiden met een banaan met verdovingsmiddel, waarna hij goed twee uur later kon worden gevat. Ontsnappingskoning Zamba was overigens niet aan zijn proefstuk toe. De zoo werd uit voorzorg ontruimd. “Bonobo’s zijn best klein, maar hebben gigantisch veel kracht”, zegt bioloog Dirk Draulans.