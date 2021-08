Bondscoach Belgian Cats over uitspraken Demarez: “Een ontslag vind ik zelf wel heel hard”

Vorige week ontstond er ophef rond een fragment uit de Facebook-livestream van Sporza over de aankomst van Team Belgium, waaronder vrouwelijk basketbalteam de Belgian Cats. Op een onbewaakt moment - waarbij de camera’s bleven draaien, maar de commentatoren zelf niet meer in beeld waren - kwamen er andere onderwerpen ter sprake. Tijdens het gesprek is te horen hoe enkele personen, onder wie sportjournalist Eddy Demarez, speculeren over de geaardheid van de vrouwen in de basketbalploeg.

“Ik kan er inkomen dat mijn speelsters gechoqueerd waren. Die uitspraken waren natuurlijk heel ongepast”, aldus Mestdagh, die zelf ook vader is van speelsters Kim en Hanne. Ondertussen werd Demarez voorlopig op non-actief gezet door de VRT-directie. “Sommigen pleiten voor zijn ontslag, maar dat vind ik zelf wel heel hard. Veel liever zou ik hebben dat beide partijen samenkomen en dit als grote mensen kunnen bespreken en uitpraten.”

“In deze zaak zijn er geen winnaars en verliezers. En vooral: we mogen niet vergeten dat beide partijen elkaar in de toekomst nog nodig zullen hebben”, gaat hij verder. “Ik zit al een tijdje als coach in het basketbal en zag al gekleurde speelsters, christenen, moslims, hetero’s, lesbiennes, homo’s... Ik dacht dat ook sportjournalisten dat intussen aanvaard hadden, maar blijkbaar is dat toch niet zo. We leven nochtans in het jaar 2021. Iemand in die rol heeft bovendien een voorbeeldfunctie.”

“Onderschat dat zeker niet. Het is een heel moeilijke situatie, die door de invloed van de sociale media breed is uitgesmeerd. Dit is iets wat we niet nodig hadden en dat vermeden had kunnen worden”, besluit de bondscoach.