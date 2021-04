Boeve wil rapport van kinderartsen meenemen in onderwijsoverleg: “Te veel signalen dat het voor aantal jongeren heel zwaar wordt”

Er staat binnenkort nieuw overleg gepland tussen de onderwijskoepels, bevoegd Vlaams minister Ben Weyts en de virologen. In dat overleg moet behalve de virologische analyse voortaan ook een tweede rapport toegevoegd worden, dat van de kinderartsen. “We krijgen te veel signalen dat het voor een aantal kinderen en jongeren echt wel heel zwaar wordt", zegt Boeve. "Ik maak mij daar grote zorgen over. Sommigen hebben echt afgehaakt. Voor een aantal kinderen is er ook niks meer buiten de school. We hebben onvoldoende zicht op concrete gegevens, en daarom is er tot nu toe te weinig urgentiebesef. Als de alarmsignalen de scholen bereiken, wil dat zeggen dat er een samenlevingsprobleem is. We moeten kijken welke rol de scholen daarin kunnen spelen.”

Uit eigen onderzoek van het Katholiek Onderwijs is gebleken dat de leermotivatie in het secundair onderwijs heel sterk acheruitgaat. Boeve noemt die motivatie "elementair voor goed onderwijs". "Maar we krijgen ondertussen ook signalen van nog ergere problematieken, die zich uiten in psychologische problemen, eetstoornissen, aandachtsmoeilijkheden, conflicten thuis. Het zou goed zijn als we daar een diepgaande analyse over krijgen. Als de situatie echt zo ernstig is al men zegt, dan moeten we nog met meer nadruk vragen om alle leerlingen voltijds naar school te laten komen.”