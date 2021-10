Boetes voor dierenbeulen worden tot vijftig keer strenger: “We pikken zo'n gedrag in Vlaanderen niet meer”

Door dure energie­prij­zen kunnen brandhout­le­ve­ran­ciers vraag amper volgen: “Dubbel zo druk sinds drie dagen”

1 oktober Sinds de energieprijzen deze week pal de hoogte inschieten, kunnen brandhoutleveranciers in ons land amper de vraag volgen, blijkt uit een steekproef van onze redactie. “Als het aan dit tempo blijft doorgaan, dreigen we al begin december door onze voorraad heen te zijn, terwijl we in normale periodes tot eind maart voort kunnen.” Om de markt te kunnen volgen, lijken prijsstijgingen onvermijdelijk.