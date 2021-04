Boete voor kartelvorming drie Europese spoorwegmaatschappijen, waaronder NMBS

Sparen Zo spaar je als twintiger 132.394 euro bijeen via pensioen­spa­ren

19 april Pensioensparen klinkt bij veel jongeren niet als muziek in de oren. Maar hoe vroeger je eraan begint, hoe groter je spaarpot later. Spaargids.be berekende hoeveel pensioensparen je kan opleveren. Eén ding kunnen we al verklappen: goed begonnen is half gewonnen!