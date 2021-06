Boerinnen ‘in hun bloot gat’ tegen Vlaams milieubeleid: “Dit is een hartenkreet”

De Croo geeft meer uitleg over benoeming van regerings­com­mis­sa­ris met hoofddoek: "Geen discrepan­tie binnen de regering”

10:33 "Er is geen discrepantie binnen de regering." Zo besloot premier Alexander De Croo gisteravond in de Kamer een interpellatie over zijn uitspraken over de discussie binnen het kernkabinet over de benoeming van de regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). De oppositie was niet overtuigd door zijn uitleg. N-VA-fractieleider Peter De Roover verweet de premier minachting voor het parlement.