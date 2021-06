Boerenbond: “Verduurzaming is goed. Maar wie in het rood staat, kan niet vergroenen”

De Europese landbouwministers hebben maandag hun fiat gegeven aan het compromis dat met het Europees Parlement is bereikt over de toekomst van het Europese landbouwbeleid. Dat zal vanaf 2023 een boost moeten geven aan de vergroening, met name via de invoering van ecoregelingen waarmee landbouwers die bijzondere inspanningen leveren voor milieu en klimaat, meer inkomsten kunnen verwerven.