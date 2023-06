Boerenbond: “Extra water nodig voor bepaalde gewassen wegens droogte”

De voorbije lente kenmerkte zich als een periode met erg veel regen. Begin mei stond het grondwaterpeil zo in meer dan de helft van de meetplaatsen hoog tot zeer hoog voor de tijd van het jaar. De afgelopen weken keerde het tij echter: sinds midden mei zijn de temperaturen opgeklommen en is de zon meer wel dan niet van de partij geweest. Voor de landbouw is dat laatste geen ideaal scenario, zegt Boerenbond.

“De grondwaterstanden zijn inderdaad mooi aangevuld de afgelopen maanden, maar de afgelopen droge, warme en winderige omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat de toplaag van de bodem is uitgedroogd”, zegt Francois Huyghe, economisch adviseur Studiedienst Boerenbond. “Jonge planten die hun wortelgestel nog niet voldoende hebben kunnen ontwikkelen, geraken niet verder dan die droge bovenlaag en dus is beregenen noodzakelijk om de teelt te redden.”

Voor jongere planten die vandaag lijden onder de droogte, zoals bijvoorbeeld uien, aardappelen, maïs, bonen en erwten, is dus extra water nodig. Voor teelten die in juni en juli geoogst worden, zoals gerst en tarwe, is het probleem minder groot.

Voor de komende dagen en weken wordt niet meteen veel neerslag voorspeld, al is er wel kans op enkele buien of onweer. “Maar te veel neerslag is ook niet wenselijk, omdat het water dan niet tijdig in de bodem kan dringen en uitspoeling kan optreden”, zegt Boerenbond.