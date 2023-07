Boerenbond en ABS naar Raad van State tegen “totaal onnodige en buitenproportionele” stikstofinstructie Demir

Meer dan een op de drie gevangenen in ons land wacht nog op straf

Over alle gevangenissen heen heerst er een overbevolking van minstens tien procent. Een belangrijke factor voor die overbevolking zijn de gedetineerden in voorhechtenis, die zijn opgesloten in afwachting van een uitspraak in hun zaak. Meer dan één op de drie gevangenen zit in die situatie.