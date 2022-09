Boerenbond dreigt met juridische stappen tegen stikstofakkoord

Kortrijk Brand bij... brandweer: deel van werkplaats oude kazerne uitgebrand, enkele tientallen omwonenden geëvacu­eerd

In Kortrijk is donderdagavond kort voor middernacht brand uitgebroken in de oude brandweerkazerne in de Rijkswachtstraat. Een deel van de oude werkplaats stond in lichterlaaie. Wegens de dichte bebouwing werden enkele tientallen bewoners van de Zwevegemsestraat en de Sint-Antoniusstraat gevraagd om hun huizen en flats te verlaten.

2 september