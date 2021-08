Boeren hebben kopzorgen na kletsnatte julimaand: “Binnen tien jaar ondervinden we hier nog hinder van”

“PFAS-waar­den in bloed van inwoners Zwijn­drecht en Linkeroe­ver veel te hoog”

15:04 In het bloed van tien mensen die in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen, zitten veel te hoge concentraties PFAS. Dat zegt het burgercollectief Grondrecht, dat bloed heeft laten afnemen bij negen inwoners van Zwijndrecht en één inwoner van Linkeroever. Alle stalen overschrijden de grens van 6,9 nanogram per ml bloed. Bij één staal is de PFAS-waarde maar liefst 168 keer hoger dan de Europese drempel. Volgens toxicoloog Jan Tytgat is er “geen paniek nodig”, maar wel “verdere opvolging”.