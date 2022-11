Boeren en milieuorganisaties trekken aan de alarmbel: “Bouwshift is onbetaalbaar en onhaalbaar”

Politiek Bart De Wever (N-VA) schiet met scherp op PS: “Mensen moeten beseffen hoe erg de situatie is en dat de PS dit doelbewust organi­seert”

N-VA-voorzitter Bart De Wever is enkel bereid om in 2024 in een regering te stappen die het confederalisme organiseert. Dat zei hij zaterdag in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Volgens hem is het begrotingstekort niet meer op te lossen in een federale context en is het tijd voor verandering. Hij wijst met een beschuldigende vinger naar de Franstalige socialisten.

26 november