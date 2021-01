Boer levert aan huis: met app 'Lokkal' koop je lokale voeding uit het hele land

Brugge Kunstenaar Jan De Cock veroor­deeld voor vechtpar­tij met racistisch motief in stamcafé

28 januari Kunstenaar Jan De Cock (44) is in de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld voor een vechtpartij in z’n stamcafé in Brugge. De Bruggeling kreeg het aan de stok met een Mexicaanse toerist. Volgens de rechter deelde hij opzettelijke slagen toe aan het slachtoffer vanuit een racistisch motief. De Cock legt zich alvast niet neer bij het vonnis.