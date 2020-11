Boer Jean (67) die in de cel zat, blikt terug: “Ja, ik heb bucht gekweekt in de maïs. Gelukkig had de rechter gezond verstand”

"De vrijheid, de beesten, de natuur, de zon: ik vind alles prachtig aan deze stiel. De kleine dingen van het leven, waar weinig mensen oog voor hebben." Jean Coucke uit Lendelede is een gereserveerd man. Hij zal geen drie woorden gebruiken als twee volstaan. Maar als hij over de boerenstiel spreekt, verdwijnt de reserve. Iets mooiers kan hij zich, na vijftig jaar hard labeur, niet voorstellen. "Mijn grootvader is hier begonnen in 1925. Daarna was het de beurt aan mijn vader. Op mijn negende wist ik al dat ik het zou overnemen. En als ik ermee ophoud, hoop ik dat het de beurt is aan mijn zoon."