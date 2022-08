"Boem! En het EK is voorbij." Hoe de terroristen van Brussel eigenlijk 75.000 voetbalsupporters viseerden

Contrast met vorige zomer is groot: toen te veel water in Wallonië, nu kurkdroog

Na de zondvloed vorig jaar, is het nu kurkdroog in het zuiden van ons land. Een jaar geleden traden rivieren buiten hun oevers, water stroomde door de straten en 39 mensen kwamen om het leven. Deze zomer is het kurkdroog en de Ourthe staat op haar laagste peil. Ook de komende twee weken blijft het droog. Een aantal gemeenten in Wallonië nemen nu al extra droogtemaatregelen. Eén van die gemeenten: Pepinster.

4 augustus