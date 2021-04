BoekenVoordeel vraagt faillissement aan in Nederland, winkels in België niet betrokken

Tiener (16) ernstig gewond na aanval met mes in opvanghuis in Eigenbra­kel

16:13 Een tiener is gisterenavond in een opvangcentrum in Eigenbrakel ernstig gewond geraakt na een aanval met een mes. Dat heeft het Waals-Brabantse parket laten weten. De aanvaller is opgepakt en de zaak wordt onderzocht.