Bodemsaneringsfonds voor lekkende stookolietanks wordt in de lente operationeel

Ongeveer 10.000 Belgen hebben een stookolietank die lekt. De afgelopen jaren is op die manier meer dan 25 miljoen liter stookolie gelekt in de bodem. Een bodemsanering is dan noodzakelijk, maar omdat de kost van zo'n operatie rond de 50.000 euro schommelt, en kan oplopen tot 250.000 euro en meer als ook het grondwater verontreinigd is, worden veel lekken niet gemeld.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten en de stookoliesector kwamen afgelopen voorjaar overeen om een bodemsaneringsfonds in het leven te roepen. Belgen met een lekkende stookolietank kunnen via dat fonds een terugbetaling van de saneringskosten aanvragen. Het fonds dekt kosten tot 200.000 euro, en ook de ruim 6.000 mensen die in het verleden al een sanering hebben laten uitvoeren krijgen de kosten terugbetaald.

Prijs van stookolie wordt opgetrokken

Om het fonds te spijzen wordt de prijs van stookolie opgetrokken. In totaal is maximaal 512 miljoen euro nodig voor 20 jaar. Eens dat bedrag bereikt is, stopt de inning. De bovengrens wordt in tussentijd geëvalueerd in functie van het gewestelijke stookoliebeleid. Het fonds kan in de lente van volgend jaar operationeel worden, meldt Van der Straeten, wat betekent dat er vanaf dan dossiers kunnen worden opgemaakt en uitbetaald.

De minister is tevreden. "Zonder bodemsaneringsfonds moesten eigenaars zelf de dure factuur ophoesten, waardoor vele lekken ook niet werden gemeld. Nu het fonds er komt, is dit een uitstekende zaak voor de vele getroffen mensen die een duizelingwekkende factuur boven hun hoofd hing. Tegelijkertijd is het ook een uitstekende zaak voor de natuur.”

Volledig scherm Illustratiebeeld. © BELGA