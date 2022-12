Bod van CEO op Metro-winkels voldoet niet aan regels, zegt vakbond: “Ze hebben gewoon geen extra financiering gevonden”

Makro Cash & Carry Belgium kreeg in september van de Antwerpse ondernemingsrechtbank bescherming tegen schuldeisers, tot midden januari. Daarop volgde een procedure om de winkelketen volledig of in delen te verkopen. De groep bestaat uit elf winkels van horecagroothandel Metro en zes vestigingen van supermarktketen Makro.

Bod van Sligro

Voor de winkels van Metro was er een bod van het Nederlandse Sligro en van de huidige directeur Vincent Nolf. In het eerste geval zouden een 500-tal jobs kunnen worden gered, in het tweede geval meer dan 600. “Het bod van Sligro is zeker nog in de running en het ligt ook veel hoger”, zegt Wellens. Ook de rechter is van oordeel dat het bod van Sligo het meest levensvatbaar is binnen het hele dossier. Sligro zou daarbij het gros van de Metro-winkels overnemen, terwijl de Limburgse groep Van Zon een winkel in Oost-Vlaanderen zou overnemen.