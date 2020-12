Bob-campagne van start met veilige blaastoestellen en minder sleutelhangers

De federale wegpolitie deelt die vaststelling. "We zien dat er minder verkeer is, maar we zien nog steeds dat mensen achter het stuur plaatsnemen als ze gedronken hebben. Een Bob-campagne blijft nodig, zelfs in coronatijden", zegt directeur Koen Ricour. Volgens de minister is het de bedoeling om evenveel controles te realiseren. Gilkinet verwijst naar het regeerakkoord, dat het aantal verkeersslachtoffers wil terugdringen. Toch brengt het coronavirus extra werk met zich mee. Het klassieke meettoestel waarin mensen blazen krijgt een pijpje, dat mensen zelf van het toestel moeten klikken na de controle. Ze mogen dat plastic opzetstuk houden als aandenken, een kleine troost voor wie dit jaar hoopt op een sleutelhanger. Die worden dit jaar amper overhandigd, omdat het voor de wegpolitie bijna onmogelijk is die coronaproof te vervoeren en overhandigen. Toch circuleren de sleutelhangers wel degelijk en zullen ze in sommige lokale politiezones nog overhandigd worden.

"Het protocol is aangepast", zegt Aalsters korpschef Jürgen Dhaene. "We nemen het officiële toestel. Uit een afzonderlijke plastic verpakking halen we een pijpje. Dat plaatsen we in het toestel, dat we rechtstreeks in de mond van de te controleren persoon houden. Zo wordt de test op een veilige manier afgenomen. De politieambtenaar zal buiten staan, zijn mondmasker dragen en zijn handen kunnen ontsmetten. Dat betekent dat het aantal controles dat we zullen kunnen uitvoeren, lager zal liggen.”