BOB-campagne gaat deze kerstperiode ondanks corona door: “We controleren coronamaatregelen ook”

Hoewel er door corona minder wagens in het verkeer zijn tijdens de kerstperiode dan andere jaren, worden er toch alcoholcontroles uitgevoerd. “De kerstfeesten zijn nu kleiner, maar ook met een knuffelcontact kan er gedronken worden. De controles zijn dus nog altijd van nut”, zegt Bob Leys van de Federale Wegenpolitie. Vanavond en de rest van het weekend volgen er meer en grotere controles in Vlaanderen.

Behalve op alcohol controleert de Federale Wegenpolitie ook of de coronamaatregelen worden nageleefd. “Als er te veel personen in een voertuig zitten, treden we op. Daarnaast gaan we na of het mondmasker in de benzinestations en de winkels gedragen wordt”, aldus Leys.

De controles gebeuren coronaproof. De blaastoestellen worden na ieder gebruik grondig ontsmet. Voorlopig zijn de resultaten goed: de meeste chauffeurs mogen na het blazen doorrijden. “Deze namiddag hebben we nog geen grote inbreuken vastgesteld", zegt Leys. “Dat zou erop wijzen dat er minder gedronken of gefeest wordt, maar dat zullen we pas op het einde van de campagne met zekerheid kunnen zeggen.”

Om 19 uur is een grote alcoholcontrole gestart in het Antwerpse Grobbendonk. Iedereen die de E313 wil oprijden of de afrit wil nemen, wordt er gecontroleerd op alcohol. De controleurs blijven er een uur staan en verplaatsen nadien naar andere locaties. Om middernacht stoppen de controles door de avondklok, maar om 5 uur starten ze opnieuw. De rest van het weekend wordt in heel Vlaanderen nog gecontroleerd.