Bo (26) uit Gent maakt filmpjes op Instagram en TikTok over haar ziekte: “Waarom zou ik me moeten schamen omdat ik diabetes heb?”

Twee op de drie gemeenten krijgen signalen van gewelddadi­ge radicalise­ring

Twee op de drie Vlaamse gemeenten ontvingen de voorbije jaren signalen van gewelddadige radicalisering, zo blijkt uit een bevraging bij 133 lokale besturen. Dat is een stijging met bijna een vijfde in twee jaar. Fel in opmars is de beweging van burgers die zich afzetten tegen het gezag. “Dat is een bedreiging voor het samenleven en de veiligheid in de gemeente.”

6:44