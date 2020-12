BNP Paribas Fortis wordt enige aandeelhouder van bpost bank

Eerste coronavac­cins uit Puurs onderweg voor verdeling over heel Europa: “Dit is een dag waar we met z'n allen naar hebben uitgekeken”

22 december In een videoboodschap reageert Luc Van Steenwinkel, managing director van Pfizer in Puurs, verheugd op de start van de Europese bevoorrading van het coronavaccin. "Dit is de start van een nieuw hoofdstuk: de eerste vaccindosissen, gemaakt in Puurs, vertrekken nu naar zoveel Europese landen."