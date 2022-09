BNP Paribas Fortis krikt halfjaarwinst op tot 1,6 miljard euro

BNP Paribas Fortis heeft in de eerste zes maanden van het jaar 1,63 miljard euro nettowinst geboekt. Het gaat om een stijging met 491 miljoen of 43 procent tegenover een jaar eerder, zo maakte de bank vrijdag bekend.

Op vergelijkbare basis is de winststijging weliswaar kleiner: plus 29,8 procent. Het verschil zit in eenmalige elementen, onder meer 240 miljoen euro verbonden aan een boekhoudkundige impact van de volledige overname van Bpost Bank. De bruto bedrijfswinst steeg op vergelijkbare basis 28,4 procent tot 2,13 miljard euro. “Zeer goede resultaten”, klinkt het, “tegen de achtergrond van een veerkrachtige Belgische economie”.

De kosten liepen op met 8,7 procent in vergelijking met de eerste helft van 2021. In België stuwden onder meer de hogere lonen door de automatische indexering de kosten (+6,5 procent). Elders waren de kostenstijgingen nog hoger (+12 procent), met name door de activiteiten in Turkije, waar de toename van de consumptieprijzen nog hogere toppen scheert.

De inkomsten van de groep stegen op vergelijkbare basis met net geen 17 procent tot 4,79 miljard euro. De bank spreekt van een sterke groei, gesteund door de meeste activiteiten.

Zo zette autoleasedochter Arval “excellente” resultaten in de boeken. “Ze profiteert van het tekort aan nieuwe wagens en de moeilijkheden in de toeleveringsketen na de coronacrisis”, aldus de CEO van BNP Paribas Fortis, Max Jadot. Daardoor zijn de tweedehandswagens van Arval meer in trek.

De leningen aan klanten stegen van 216,4 miljard tot 237,7 miljard euro, daarbij ook 8,5 miljard euro aan kredieten van Bpost Bank. Op vergelijkbare basis stegen de leningen met 7,7 procent. De deposito’s groeiden tot 216 miljard euro, een stijging van 5,2 procent op vergelijkbare basis.

Opmerkelijk is dat BNP Paribas Fortis de risicokosten tijdens de eerste jaarhelft fors zag terugvallen, met name door lagere provisies voor probleemkredieten in België. “Tot vandaag zien wij geen signalen, noch in grote dossiers, noch in algemene tendensen, dat het anders zou zijn dan in de eerste jaarhelft”, zei Jadot. “Maar dit gaat in het tweede semester veranderen door de hoge energieprijzen”, waarschuwde hij wel.

Daarvoor hoeft de bank overigens geen bijkomende voorzieningen aan te leggen. “We hebben niet geraakt aan de provisies die we hebben aangelegd in 2020 wegens de coronacrisis.” Hoeveel geld er in dat potje zit, maakt Jadot niet bekend.

