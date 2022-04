Blote lichaamsdelen showen is hip, maar tegelijkertijd vreselijk ouderwets

Aantal werkzoeken­den in Vlaanderen daalt in maart

In maart 2022 telde Vlaanderen 182.442 werkzoekenden. Dat is een daling met ruim 1.760 ten opzichte van vorige maand en een daling van 13 procent in vergelijking met maart vorig jaar, zo blijkt uit een mededeling van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

4 april