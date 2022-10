Blokkade van sites van TotalEnergies door klimaatactivisten afgelopen in Wallonië

De blokkades van de sites van TotalEnergies in Feluy (Henegouwen) en in Wandre (Luik) op initiatief van de burgercoalitie Code Rood hebben tot zondagmiddag geduurd, met in de buurt een omvangrijke politiemacht. Met de actie, die aangekondigd was, eist de coalitie het einde van fossiele brandstoffen. Ook in Luik wordt er actie gevoerd. Er zouden in Feluy elf administratieve aanhoudingen zijn verricht.

Sinds zaterdagochtend blokkeerden honderden actievoerders van Code Rood de toegangen tot de bedrijfssites van TotalEnergies in Feluy en Wandre. Doel was de activiteiten op de twee sites van het energieconcern lam te leggen. Geen enkele vrachtwagen of trein kan de bedrijfsterreinen op- of afrijden.

Enkele honderden deelnemers maakten zich op om de nacht door te brengen rond de actieplaats in Feluy, in Wandre deden enkele tientallen actievoerders hetzelfde. Met de actie van grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheid, willen de initiatiefnemers de uitstap uit de fossiele brandstoffen eisen en de fossiele brandstoffenindustrie met de vinger wijzen voor zijn verantwoordelijkheid in de klimaat- en sociale crisis.

"De deelnemers aan deze actie zijn mensen als u en ik die de ecologische en sociale ramp veroorzaakt door de activiteiten van bedrijven als TotalEnergies aanklagen", verklaart Jolien Paeleman, woordvoerster van Code Rood, die bij de actie aanwezig was. "TotalEnergies heeft de afgelopen maanden recordwinsten geboekt in een context van de klimaatcrisis en diepe sociale ellende, waarin gezinnen hun energierekening niet meer kunnen betalen." De activisten hingen spandoeken op die de Franse energiereus oproepen om zijn "neokoloniale projecten voor de ontginning van fossiele brandstoffen te stoppen".

Volledig scherm Actievoerders in Feluy (Henegouwen) © BELGA

"In plaats van zich te laten vangen in discussies over klimaatschuld en vingerwijzen, zou de federale regering achter de echte schuldigen van deze crisis aan moeten gaan. Fossiele brandstofbedrijven moeten betalen voor een rechtvaardige transitie weg van fossiele brandstoffen. Nieuwe projecten rond fossiele brandstoffen moeten worden gestopt. De mensen in landen die historisch gezien het minst verantwoordelijk zijn voor de CO2 in onze atmosfeer maar wel de hoogste prijs betalen voor de klimaatcrisis, moeten worden gecompenseerd."

Vreedzame samenkomst

"Waarnemers van de International Federation of Human Rights , Amnesty International en de Liga voor Mensenrechten zijn ter plaatse, evenals parlementsleden, om te evalueren of het recht op vreedzame samenkomst gerespecteerd en beschermd wordt", klinkt het.

Het is de eerste actie van Code Rood, een beweging die steun krijgt van tal van andere organisaties zoals onder meer Greenpeace, Extinction Rebellion Belgium, Grootouders voor het Klimaat en Vredesactie.

Elf personen werden administratief aangehouden, omdat ze weigerden hun identiteitskaart te tonen. Zij worden mondjesmaat vrijgelaten zodra ze zijn geïdentificeerd. Volgens parket en politie is alles rustig en zou de actie zondagmiddag eindigen.

In het Henegouwse Écaussinnes heeft zondag om 14.15 uur een steundemonstratie plaats. Vijfentwintig organisaties, vakbonden en ngo’s stappen in stoet op tussen het station en de Grote Markt.

Volledig scherm © BELGA

“Historische actie”

Zoals de politie en het parket al voorspelde, besloten de activisten zondag aan het begin van de middag om de vestigingen van TotalEnergies in Feluy en Wandre te verlaten. Ze verzamelden zich in een veld in de buurt van de Feluy-vestiging voor toespraken.

“Het is een succes, een historische actie met de deelname van duizend mensen”, zegt een woordvoerder van de beweging. “Het toont aan dat er een wens is om die boodschap op een heel duidelijke manier over te brengen. Dit is dus niet het einde van Code Rood.” De actie veroorzaakte geen hinder voor de werking van de vestigingen van TotalEnergies.