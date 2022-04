Bloedvoorraad onder druk door griep en corona, Rode Kruis-Vlaanderen zoekt nu donoren

Zeker bij de negatieve bloedgroepen staan de reserves op een erg laag peil. Rode Kruis-Vlaanderen lanceert daarom een oproep om een afspraak te maken om bloed te geven. "We moeten nu ingrijpen om die dalende trend zo snel mogelijk te keren. Want ook de algemene instroom van donoren lag in maart 11 procent lager dan in februari", zegt Joachim Deman, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.

Wie besmet is geweest met griep of corona, mag weer bloed geven na twee weken zonder symptomen. Bloed geven kan vier keer per jaar en telkens met minstens twee maanden tussen. Donoren kunnen daarvoor terecht in dertien donorcentra. Daarnaast zijn er talrijke lokale bloedinzamelingen. Meer info op rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00.