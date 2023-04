Bloedrode groei- en begrotingscijfers: IMF plaatst België in nieuw rapport helemaal achteraan Europese ranking

Vrouwen ontvangen lager pensioen dan mannen: “Pensioen­her­vor­ming is uitgelezen kans voor meer genderge­lijk­heid”

In België hebben vrouwen tussen 65 en 74 jaar in 2021 een pensioen ontvangen dat gemiddeld 25,4 procent lager ligt dan dat van mannen. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Op basis van een studie naar gender in het pensioensysteem noemt het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) de aankomende pensioenhervorming woensdag in een persbericht een uitgelezen kans voor meer gendergelijkheid.