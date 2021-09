Blinde Raphäel (43) loopt zaterdag halve triatlon met gids Jean-Louis (24): “ik let zó op zijn benen dat ik zelf al viel”

In november zal het zes jaar geleden zijn dat Raphaël Kergen voor zijn werk hoog in de touwen aan de fabriek van BNP Environnement in Floreffe hing toen zich daar een explosie voordeed. Als getraind klimmer had hij net een eigen klimzaal geopend in Namen, maar door het ongeluk verloor Raphaël zijn rechterhand en zijn zicht en dus kon hij ook door zijn klimcarrière een streep trekken. Toch stond Raphaël er op sportief vlak na zes maanden weer. Hij startte met hardlopen en trailruns en liet zich daarvoor begeleiden door een gids - zijn ogen, zeg maar, die voor hem het terrein in de gaten houden. “Maar ik vond het monotoon en wilde langere en meer gevarieerde beproevingen”, vertelt Raphaël. Zaterdag staat hij samen met 2.700 andere atleten aan de start van de IronLakes aan lec Lacs de l’Eau d’Heure, waar hij een halve triatlon zal afwerken, zijn vijfde intussen.