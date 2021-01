Blijven vaccinproblemen aanslepen? “Als Pfizer niet levert wat is afgesproken, komen we in februari in de problemen”

Volgens Dirk Ramaekers, het hoofd van de taskforce voor de vaccinatiestrategie, tekent zich een worst case scenario af als Pfizer de beloofde levering van vaccins tegen begin volgende maand niet weer opdrijft. “Als Pfizer nu niet levert wat is afgesproken, komen we in de problemen in de woonzorgcentra”, zegt Ramaekers aan VRT NWS. De vertraging bij AstraZeneca zorgt dan weer voor “bijkomende onzekerheid”.

Eerder deze week bleek dat Farmareus Pfizer de vaccinleveringen aan ons land teruggeschroefd heeft nadat ze daar kennis hadden genomen van de handigheid om uit één flacon niet vijf maar zes dosissen vaccin te halen met de zogenaamde superspuiten.

“Onze leveringsengagementen zijn steeds gebaseerd op de levering van doses, niet op flacons, in overeenstemming met onze overeenkomsten met de Europese Unie”, zei Pfizer zelf. Pfizer verduidelijkte daarbij dat het deze en volgende week 92 procent van de oorspronkelijk geplande doses zou leveren. Maar het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid had het eerder op de dag nog over een daling met 42 procent voor de week van 25 januari.

Volledig scherm Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce voor de vaccinatiestrategie. © BELGA

Deze week raakte ook bekend dat de vaccinaties van het personeel van Vlaamse ziekenhuizen voorlopig uitgesteld worden omdat Pfizer geen zekerheid kan bieden voor het aanleveren van de nodige vaccins. De problemen met de levering van vaccins lijken nog niet van de baan, zeker omdat over enkele weken inwoners en personeel van woonzorgcentra hun tweede prik moeten krijgen.

Campagne stilleggen

Volgens Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie, dreigen vaccinproblemen als de aanvoer niet opnieuw op kruissnelheid komt. “Als Vlaanderen al meteen in de eerste week van 4 januari alles had opgebruikt, dan hadden we nu al de campagne moeten stilleggen. Zoals in een aantal Duitse deelstaten gebeurd is. En als Pfizer in februari niet levert wat is afgesproken, dan komen we in de problemen in de woonzorgcentra.”

Nog volgens Ramaekers is er voor de tweede belangrijke prik “nog een beetje ruimte”, “maar als Pfizer 10.000 of 20.000 dosissen minder levert, dan hebben we een probleem”. Het hoofd van de taskforce is er wel gerust op dat het zover niet zal komen.

Quote Dat is uiteraard een bijkomende onzeker­heid Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce voor de vaccinatiestrategie, over vertraging bij AstraZeneca

Ondertussen is er ook vertraging bij de eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin. Die zal kleiner uitvallen dan in eerste instantie was verwacht. Volgens een hoge EU-functionaris gaat AstraZeneca 31 miljoen dosissen afleveren in het eerste kwartaal, 60 procent minder dan de bedoeling was. Ons land bestelde 7,5 miljoen doses.

“Dat is uiteraard een bijkomende onzekerheid. We hebben nog geen exacte cijfers, maar tegen midden februari hoopten we toch op een grote hoeveelheid, 300.000 à 400.000 vaccins”, zei Ramaekers daarover in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Na Pfizer is AstraZeneca al het tweede bedrijf dat zich niet aan de beloofde leveringen kan houden. “Ik heb er niet onmiddellijk een verklaring voor. Het is blijkbaar toch een internationaal fenomeen.”

Bekijk hier de meest recente video’s over het coronavirus: