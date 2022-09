Blijft Doel 3 langer open? Nucleaire waakhond FANC zet deur op een kier

Sint-Truiden Opnieuw heisa rond Truiens burgemees­ter Veerle Heeren: “Werd rapport over wantoestan­den bij politie bewust achterge­hou­den?”

Er lijkt opnieuw een bommetje gebarsten rond de figuur van Truiens burgemeester Veerle Heeren. De CD&V-politica, die in volle coronaperiode onder vuur kwam te liggen door haar vroegtijdige vaccinatie, wordt er nu van beschuldigd te hebben gelogen over een rapport van Comité P over wantoestanden bij de lokale politie. Dat rapport was volgens Heeren (nog) niet bedoeld voor haar politieraad en werd er dus niet gedeeld. Alleen blijkt uit een mail van Comité P zelf het tegendeel. “We willen alle raadsleden maximale transparantie bieden. Maar tegelijkertijd is het ook heel belangrijk dat er in dit dossier geen fouten kunnen gebeuren”, klinkt het bij Heeren zelf.

16:39