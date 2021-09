Black-out of pure psychopaat? Proces gestart tegen man die joggende arts (42) ontvoerde, wurgde en in koffer van wagen in rivier dumpte

In Namen is het assisenproces gestart tegen Xavier Van Dam (31). De man wordt beschuldigd van het ontvoeren, verkrachten en vermoorden van Wivinne Marion (42). De arts en moeder van twee was op de ochtend van 1 november 2018 aan het joggen in Namen, toen haar pad dat van Van Dam kruiste. Ze zou het niet navertellen.

Het was een landbouwer die de bal drie jaar geleden aan het rollen bracht. Op Allerheiligen, net voor 9 uur in de ochtend, had hij vanop zijn akker in de Naamse deelgemeente Boninne gezien hoe een man een jogster deed stoppen langs een boswegel. Hij hoorde de vrouw schreeuwen toen de chauffeur haar begon te slaan, op haar klom en haar leek te wurgen. Daarna duwde de dader de vrouw in de koffer van zijn wagen en stoof hij weg.

De boer stond te ver weg om te kunnen ingrijpen, maar kon nog wel een deel van de nummerplaat zien. Die gaf hij door aan de ordediensten. Die gingen meteen op zoek in de buurt. De auto werd uiteindelijk gesignaleerd aan een jaagpad in Flawinne, aan de andere kant van de stad.

Samber

Toen de politiediensten ter plaatse kwamen, had Van Dam het voertuig al in de Samber geduwd. In de kofferbak het lichaam van Wivinne Marion uit Boninne, een 42-jarige pediater en moeder van twee jonge kinderen. Ze woonde in een nieuwbouw op enkele honderden meters van de plaats waar ze was aangevallen.

Wivinne Marion werd overvallen op enkele honderden meters van haar huis. © belga/CHR de Namur.

Marion was intussen ook als vermist opgegeven door haar echtgenoot, die net als zij arts was in het Regionaal Ziekenhuis van Namen. Hij sloeg alarm omdat ze maar niet terugkeerde van haar ochtendloop.

Verdachte Van Dam werd in de buurt van Flawinne gearresteerd. De man uit Namen zat helemaal onder het bloed en had een wonde aan zijn rechterhand. Hij verklaarde dat hij de avond ervoor uitgegaan was in Meux, een deelgemeente van La Bruyère, net ten noorden van Namen. Hij zou tot vijf uur in de ochtend op stap zijn geweest. Daarna zou hij door zijn alcoholgebruik een black-out gekregen hebben.

Parking

Even later werd hij naar eigen zeggen bebloed wakker op een parking in Onoz, een deelgemeente van Jemeppe-sur-Sambre, tussen Namen en Charleroi. Op dat moment zou hij het lichaam van Marion ontdekt hebben in zijn koffer en in paniek geprobeerd hebben om zich ervan te ontdoen.

Wivinne Marion en haar gezin op een vakantiekiekje. © RV

De autopsie toonde grote traumata aan het hoofd en het aangezicht van de vrouw en ook tekenen van wurging aan haar hals. Aan die laatste verwondingen zou Marion ook gestorven zijn, nog vóór de beschuldigde de auto in de Samber had gedumpt.

Uit toxicologische analyses bleek dat Van Dam alcohol en cocaïne gebruikt had tijdens het uitgaan. De experts schatten dat het alcoholgehalte van de man die ochtend 1,53 promille was. Onderzoekers vonden ook DNA van de beschuldigde op het slachtoffer.

De beschuldigde Xavier Van Dam in de rechtszaal. © BELGA

Volgens psychologische en psychiatrische deskundigenverslagen over Van Dam lijkt zijn geheugenverlies weinig geloofwaardig en schijnbaar manipulatief. Ze verduidelijken dat de hoeveelheid middelen die de man had gebruikt, niet zo’n geheugenverlies had kunnen teweegbrengen. Ze stelden ook kenmerken vast van een psychopathische persoonlijkheid.

Proefstuk

Van Dam was niet aan zijn proefstuk toe. In november 2014 brak hij binnen in het huis van een buurvrouw, terwijl hij onder invloed was en in het bezit van drugs. Hij sloeg de buurvrouw ook. De rechtbank veroordeelde hem in 2015 tot 120 uur werkstraf. Hij werd ook al veroordeeld voor het bezit van cannabis en twee keer voor te hard rijden, rijden onder invloed en vluchtmisdrijf.

Er was heel wat volk op de begrafenis van de vrouw in november 2018. © belga

De assisenzitting vandaag werd geopend met een lezing van de akte van beschuldiging door de procureur-generaal. Toen de voorzitter Van Dam ondervroeg over de feiten, beriep die zich op zijn zwijgrecht. Hij vertelde wel hoe het de zelfdoding van zijn vriend in mei 2018 was die hem naar alcohol en drugs hadden gedreven. “Ik nam ze om te vergeten. Het was een vlucht, geen oplossing.”