updateGroen-fractieleider Björn Rzoska geeft eind april de fakkel door. Rzoska doet dat om zich volop op de lokale politiek in Lokeren te kunnen richten. Hij blijft wel nog zetelen in het Vlaams Parlement tot de verkiezingen van 2024. “Ik ben nooit in de politiek gestapt om jarenlang in de oppositie te zitten”, reageert hij bij HLN LIVE.

"Na 18 jaar oppositie is het tijd voor een nieuwe wind in Lokeren, een ambitie waar ik me voluit voor wil engageren en waar ik mijn handen het komende jaar - en de jaren nadien - vol mee zal hebben", verklaart Rzoska zijn keuze. "Ik vind politieke vernieuwing bovendien belangrijk. Voor mij voelt het logisch om die fakkel nu door te geven. Een fractieleider draagt mee de partij, vandaar dat ik dat mandaat neerleg.”

Rzoska legt bij HLN LIVE zijn beslissing verder uit. “Het is gezond dat je na een hele tijd in het Vlaams Parlement ruimte maakt voor opkomend talent”, zegt hij. De Groen-fractieleider wil naar eigen zeggen de kiezer serieus nemen. “Ik wed niet op twee paarden. Ik maak een duidelijke keuze. Het zal aan de kiezer zijn om te oordelen.”

In de loop van april zal de Groene fractie in het Vlaams Parlement een nieuwe fractieleider aanduiden. Rzoska laat nog niet in zijn kaarten kijken, maar volgens hem “is er voldoende kwaliteit binnen de fractie om het mandaat in te vullen”.

KIJK. Wie wordt de opvolger van Björn Rzoska?

“Kaarten liggen niet gemakkelijk”

Ook in de kranten van Mediahuis verduidelijkt Rzoska zijn beslissing. “Ik denk dat niemand in de politiek stapt om enkel in de oppositie te zitten. En als dat jarenlang blijft duren, komt er een moment dat je een stap verder wil zetten.” Hij blijft dus trouw aan de regel van zijn partij: parlementsleden stoppen na twee termijnen zodat nieuw talent kansen krijgt.

In de wandelgangen werd Rzoska vaak als kandidaat-minister voor Groen bestempelt, maar zover is het dus niet gekomen. Toch hoopt hij na 2024 nog op een regeringsdeelname op Vlaams niveau, maar “de kaarten liggen niet gemakkelijk”. Rzoska lijkt in ieder geval spijt te hebben dat in 2019 de stap niet is gezet door de partijtop. “Als je de kans hebt om je programma te realiseren, dan moet je dat als partij altijd proberen te doen. Groen is Vlaams veel te snel aan de kant gaan staan.”

Ook op ‘Radio 1' stak Rzoska niet onder stoelen of banken dat hij graag meer had gewild, zowel voor zichzelf als voor Groen. “Een goeie, sterke oppositie is belangrijk, maar je stapt wel in de politiek om iets te realiseren. In de coronacommissie waar ik voorzitter van was hebben we samengewerkt over de partijgrenzen heen. Naar elkaar luisteren en tot oplossingen komen, was voor mij een van de hoogtepunten. Politiek is met mensen die anders naar de dingen kijken, tot tot oplossingen komen.”

Rzoska zetelt bijna tien jaar in het Vlaams Parlement en is sinds 2014 fractieleider van Groen. In 2019 was hij nog kandidaat-voorzitter, en verloor hij met 47 procent nipt van Meyrem Almaci. Volgens hem heeft die nederlaag nooit “persoonlijke littekens” achtergelaten, maar had men “slimmer kunnen omgaan met de leden die voor hem hadden gestemd”. Volgens Rzoska gaat de partij nu wel de juiste richting uit. “Met de nieuwe co-voorzitters waait er een nieuwe wind en is de partij een nieuwe richting ingeslagen”, legt hij bij HLN LIVE uit.

KIJK. Welke richting moet Groen uitgaan volgens Björn Rzoska?

“Eén van de sterkste parlementsleden”

Het afscheid van Rzoska lokt bij zowel rechts als links lovende reacties uit. “Over de partijgrenzen en meningsverschillen heen een eresaluut aan Bjorn Rzoska”, tweet oud-minister-president Geert Bourgeois (N-VA). “Hij was een meerwaarde in het Vlaams Parlement, vaak debatten op het scherpst van de snee, maar altijd hoffelijk.”

Voormalig Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (Vooruit) - en huidig minister van Ontwikkelingssamenwerking - kijkt met “veel plezier” terug op de jarenlange samenwerking. “Respect voor jouw overtuiging, engagement en de manier waarop jij altijd jouw gedacht zegt, zonder te shockeren of goedkoop te willen scoren. Het ga je goed.”

“Hoewel ik het niet altijd inhoudelijk eens ben, zal Rzoska een gemis zijn voor het parlement”, reageert Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V). “Niet roeperig, meer bestuurder dan politiek strateeg. Hebben we meer nodig in de politiek.”

Collega Axel Ronse (N-VA) noemt het “een voorrecht” om met iemand als Rzoska te mogen debatteren. “Rzoska is één van de sterkste parlementsleden. Niet de man van het moreel geschreeuw dat je vaak hoort bij Groen. Wel van inhoud en impact. Nooit zomaar ‘tegen iets’”.

KIJK. Uitgelegd in 70 seconden: dit was de politieke carrière van Björn Rzoska