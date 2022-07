Bistro HLN met Sporza-anker Imke Courtois: “Je wordt er niet gelukkig van om ‘achterlijke hoer’ genoemd te worden. Hoe belachelijk ook, het raakt je toch altijd.”

KORTRIJK Baby van vijf weken oud belandt in coma door drugsver­van­ger van papa: “Per ongeluk via vingers van vader binnen gekregen”

Een baby van vijf weken oud is in het ziekenhuis in coma beland nadat het jongetje een giftige stof binnen had gekregen. Het gaat om Subutex, een geneesmiddel dat de drang naar heroïne kan afremmen. De papa van het jongetje uit Kortrijk was namelijk verslaafd. De man belandde drie weken in de cel, maar is ondertussen weer vrij. Hij blijft verdacht van het onopzettelijk toedienen van een giftige stof.

29 juni