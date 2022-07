Bistro HLN met economieprofessor Stijn Bart: “Pretentieloos, dat heb ik het liefst. In de keuken en in het leven

Noodopvang asielzoe­kers komt op militair domein in Berlaar

De 750 extra plaatsen voor asielzoekers komen op de terreinen van Defensie in de Antwerpse gemeente Berlaar. Dat heeft de federale regering beslist, in overleg met de CD&V-burgemeester, schrijft De Tijd zaterdag. Het is niet zeker of het geplande containerdorp, dat de noodopvang zo snel mogelijk moet vervangen, ook in Berlaar komt.

