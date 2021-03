Bisschop Bonny snoeihard voor standpunt Vaticaan over homoseksualiteit: “Intellectuele kwaliteit van tekst is bijzonder laag”

“Ik denk dat er momenten zijn waarop je de plicht hebt om boos te worden en te spreken”, stelt de Antwerpse bisschop Johan Bonny vandaag in VTM Nieuws. Hij is misnoegd over een nieuwe tekst van het Vaticaan waarin staat dat homoseksualiteit in de ogen van de Katholieke Kerk nog steeds een zonde is en dat priesters geen homohuwelijken mogen zegenen.

“Er is geen enkel overleg en geen enkele aankondiging geweest”, hekelt Bonny. Bovendien hullen degenen die de tekst hebben opgesteld zich ondertussen in stilzwijgen, terwijl “wij worden verondersteld om dat te gaan uitleggen en doordrukken. Zo kan een kerk niet werken. Ofwel zijn we een gemeenschap, ofwel zijn we het niet. Als we een gemeenschap zijn, moeten er andere processen van besluitvorming kunnen komen.”

Quote Als een student theologie daarmee zou afkomen, dan moet je hem punt per punt bijna buizen bij gebrek aan nuance Bisschop Johan Bonny

“De intellectuele kwaliteit van die tekst is bijzonder laag”, klinkt het voorts. “Als een student theologie daarmee zou afkomen, dan moet je hem punt per punt bijna buizen bij gebrek aan nuance”, aldus Bonny fel. De veroordeling van homoseksualiteit door het Vaticaan is volgens de bisschop niet alleen kwetsend voor homokoppels, maar ook voor de mensen in hun omgeving.

Opvallend is ook dat de tekst ingaat tegen wat de paus in het verleden zelf heeft gezegd over homoseksualiteit, maar toch heeft hij deze tekst gezien en goedgekeurd. Dat hangt samen met het feit dat er binnen de Kerk verschillende groepen aan het werk zijn en dat er zich binnen de muren van het Vaticaan ook een machtsspel afspeelt. “Het is een beetje een raadsel voor mij hoe hij daar tussen zit en hoe wij dat met de bisschoppen moeten samenleggen met wat hij zelf zegt en schrijft, en waar wij ons echt aan optrekken”, aldus Bonny.

Quote We hebben verschei­den­heid nodig, meer dan alles in één model te willen duwen. Nu is het dit of niets en daar moeten we uit geraken Bisschop Johan Bonny

Diversiteit

Zelf pleit de bisschop voor een diversiteit aan modellen. Over het kerkelijk huwelijk zegt hij “dat we aan één model, één sacrament niet genoeg meer hebben”. Hij stelt voor om het traditionele sacramentele huwelijk voor te behouden voor een huwelijk tussen man en vrouw, “maar dat is nog niet het meest essentiële", stelt hij. “Het essentiële criterium daar is dat je trouw belooft voor het leven, maar de aarzeling rond dat ‘voor altijd’ is zo groot in onze samenleving”, vertelt Bonny. “Dat sacramentele huwelijk is voor het ogenblik ongeveer het minst gevraagde sacrament.” Daarom pleit de bisschop voor tussenmodellen waarbij kerkelijke koppels op een of andere manier wel een zegening kunnen krijgen, zonder onmiddellijk voor het sacramentele huwelijk te moeten kiezen. “We hebben verscheidenheid nodig, meer dan alles in één model te willen duwen. Nu is het dit of niets en daar moeten we uit geraken”, klinkt het.

LEES OOK:

Bekijk ook: